I Gem Boy "traducono" Rihanna e la parodia diventa fenomeno del web

I Gem Boy provano a "tradurre" Rihanna e la parodia di "FourFiveSeconds" diventa subito virale. In pochi giorni la versione rivisitata del singolo cantato dalla popstar caraibica, insieme a Paul McCartney e Kanye West, ha superato 2 milioni e 200 mila visualizzazioni su Facebook, dove il video è stato caricato, in seguito alla rimozione da YouTube per problemi legati al copyright della clip originale.