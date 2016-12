I fratelli Wachowski ora sono sorelle, anche Andy ha cambiato sesso

Lilly Wachowski ha deciso di fare coming out sul suo cambiamento di sesso dopo le pressioni esercitate da un giornalista britannico del Daily Mail. Ha diramato il comunicato sul Windy City, media di Chicago, organo di comunicazione specializzato sulle questioni Lgbt.

"Sapevo che a un certo punto avrei dovuto affrontare il pubblico. Quando vivi come una persona transgender libera è piuttosto difficile nasconderlo. Volevo però un po' di tempo per riordinarmi le idee e sentirmi a mio agio. Ma a quanto pare non sono io che posso deciderlo". Nella sua dichiarazione si è soffermata anche sulle difficoltà del cambio di sesso: "Essere transgender non è facile. Viviamo in un mondo di genere binario imposto dalla maggioranza. Questo significa che quando si deve affrontare la dura realtà di vivere il resto della vita in un mondo ostile" ha spiegato, aggiungendo di essere sfortunata "per avuto il sostegno della famiglia e i mezzi per medici e terapisti che mi hanno dato la possibilità di sopravvivere lungo questo processo. Altre persone, senza sostegni mezzi e privilegi non hanno questo lusso e molti non sopravvivono".