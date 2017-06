I Foo Fighters svelano i dettagli del nuovo album

Come il singolo "Run" che lo ha anticipato in radio, il disco raccoglie alcuni dei riff più pesanti della storia musicale della band californiana. Per la prima volta, alla produzione è stato chiamato Greg Kurstin, già con Adele e Pink. Questa particolare unione è nata nella testa di Dave Grohl 4 anni fa: mentre stava guidando, ha sentito per la prima volta "Again and Again" dei Bird & The Bee, la band di Kurstin: "Mi ha totalmente rapito", ha raccontato il cantante dei Foo Fighters, "era la canzone più sofisticata che avessi mai sentito e ne sono rimasto letteralmente ossessionato". Nei mesi successivi, ha sparso in giro la voce di essere fan del "ragazzo dei Bird & The Bee, ovvero Greg Kurstin". I due sono diventati amici in fretta e hanno iniziato a collaborare.



Grohl era alla ricerca spasmodica di trovare nuove sfide per la sua band: “Per questo ho pensato che Greg fosse proprio la persona che stavamo cercando perché non era mai stato il produttore per una rock-band né noi avevamo mai avuto a che fare con un produttore pop”.