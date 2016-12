I Foo Fighters mantengono la promessa: live a Cesena il 3 novembre

Ogni promessa è debito per i Foo Fighters, che il 3 novembre saliranno sul palco del Carisport di Cesena. Lo scorso luglio mille musicisti, armati di chitarre e batterie, avevano suonato all'unisono "Learn to Fly" per invitare la band ad esibirsi nella cittadina. L'iniziativa, promossa dal collettivo Rockin' 1000, aveva convinto il frontman Dave Grohl che ora è pronto a far diventare realtà il loro sogno.