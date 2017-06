I Depeche Mode tornano in Italia, nuove date per l'acclamato Global Spirit Tour

Il Global Spirit Tour, che segue la pubblicazione del loro 14esimo lavoro discografico Spirit, è partito il 5 maggio da Stoccolma e sta facendo tappa nei principali stadi e arene all'aperto di tutta Europa. La prima parte del Global Spirit Tour vedrà Dave Gahan, Martin Gore e Andy Fletcher esibirsi per oltre un milione e mezzo di fan in 32 città di 21 Paesi europei. Dopo la trance europea nell'estate 2017, il Global Spirit Tour proseguirà con date in Nord e Sud America.



Il Global Spirit Tour è il diciottesimo tour della band, e il primo dopo più di tre anni. L'ultimo tour della band, il Delta Machine Tour, ha entusiasmato oltre due milioni e mezzo di fan in una serie di concerti sold-out in tutta Europa e Nord America, ed è stato uno dei tour più ampi e proficui del 2013. Per il Global Spirit Tour la band continua la collaborazione con la casa di orologi svizzeri Hublot, per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore di Charity: Water, organizzazione non profit che fornisce acqua pulita alle persone di tutto il mondo.



Con oltre 100 milioni di album venduti e concerti per oltre 30 milioni di fan in tutto il mondo, i Depeche Mode non smettono di deludere; sono innumerevoli gli artisti che li nominano tra le proprie ispirazioni musicali e straordinarie le critiche ricevute nel corso della loro carriera.