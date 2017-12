I-Days, The Killers e Liam Gallagher pronti a infiammare l'Italia

Dopo l’annuncio dei Pearl Jam , il 21 giugno agli I-Days 2018 all'Area Expo-Experience Milano saranno protagonisti The Killers e Liam Gallagher , un'occasione unica per vederli insieme in Italia. In particolare la band di Las Vegas torna live in Italia a distanza di 5 anni con un doppio appuntamento: il 20 giugno sarà infatti sul palco del Rock in Roma.

THE KILLERS - Dopo aver infiammato il palco del Festival di Glastonbury dello scorso giugno e con il sold out al British Summer Time show all’Hyde Park di Londra davanti a 65.000 fan, la band ha registrato tra i più rapidi sold out di sempre. Più di 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, unica band sempre al numero 1 delle classifiche inglesi con tutti i loro album. Reduci dallo straordinario successo mondiale del nuovo album in studio “Wonderful Wonderful”, i The Killers hanno conquistato tutti con la loro esibizione di “The Man” agli ultimi Ema’s.

GALLAGHER - Liam torna in Italia per un ultimo imperdibile concerto agli I-Days, dopo gli show del 26 e 27 febbraio al Fabrique di Milano e al Gran Teatro Geox di Padova. Un ritorno attesissimo nel nostro Paese all’insegna del successo del suo album di debutto come solista “As You Were”, uscito lo scorso 6 ottobre per Warner Music. In Italia il disco ha debuttato ai vertici della classifica FIMI-Gfk degli album più venduti, segnalandosi come la più alta entrata e come l’album di un artista straniero più venduto della settimana. In Gran Bretagna, invece, il disco è entrato direttamente alla posizione numero 1, superando addirittura in termini di vendite quelle dei primi 15 album in classifica.