I Cugini di campagna perdono la voce

Lascia il gruppo e lancia l'accusa: " Spettacoli sempre più scadenti e ridicoli ". Nick Luciani , il biondo dai capelli lunghi e ricci, sbatte la porta in faccia ai Cugini di Campagna . Dal 1994 era la voce della band arrivata al successo negli Anni Settanta con hit come "Anima mia", "Preghiera", "Un'altra donna". Il cantante lo annuncia con una nota nella quale anticipa la sua intenzione di proseguire la carriera da solista.

Luciani polemizza con Ivano Michetti, uno dei due fratelli fondatori del complesso musicale, e gli rimprovera di non aver mai tenuto conto delle sue "idee e esigenze interpretative" e di non averlo mai reso partecipe delle scelte.



Non solo: il cantante punta il dito anche sulla gestione del gruppo, denunciando "mancanza di collaborazione, prove, allestimento" problemi che avrebbero portato a "spettacoli sempre più scadenti, togliendo man mano al gruppo quella magia con la quale era nata negli anni Settanta e su cui si basava, snaturando e facendo scivolare il gruppo sempre di più nel ridicolo sia dal vivo che in tv".