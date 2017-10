I comici di Zelig in campo per Marco Della Noce: "Tieni botta, siamo con te"

Hanno condiviso con Marco Della Noce risate e gag, ma a proposito del difficile momento vissuto dall'ex capomeccanico Ferrari, i comici di punta di Zelig hanno scelto la solidarietà più seria e totale. Da Paolo Cevoli a Franco Neri passando da Farbizio Fontana e Raul Cremona: al coro dell'amicizia si sono aggregati in tantissimi per dire a Della Noce: "Tieni botta, ce la farai". E stanno anche pensando di organizzare uno spettacolo per aiutare il collega caduto in disgrazia.