I Cluster, da X Factor al salotto di casa, con Tropicana è boom sui social

Un salotto di casa e cinque voci a cappella e su Facebook I Cluster fanno il botto. Oltre 400mila visualizzazioni in meno di una settimana per un format, " Live from the living room ", creato ad hoc dal gruppo genovese, che canta un brano cult degli anni '80 "Tropicana" .

Dopo aver partecipato alla seconda edizione di X Factor, I Cluster hanno proseguito la loro carriera pubblicando 3 album che hanno dato loro una discreta notorietà nell’ambito della musica di qualità a livello mondiale. Più conosciuti all'estero che in Italia, con un repertorio che sembra realizzato da un'orchestra ma in realtà è fatto di sole voci, i cinque vocalist genovesi hanno pubblicato quest'anno in Usa il loro primo album interamente cantato in italiano: The Italian Project, ricevendo una buona accoglienza dal mercato e ben 8 nominations ai CARA AWARDS.



A riconoscimento delle loro capacità i Cluster sono stati recentemente chiamati, come produttori, dai Take six e dai Swingle Singers (famosi

in Italia per la sigla di Quark).