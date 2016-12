I Baustelle stanno lavorando al settimo disco in studio, che dovrebbe vedere la luce tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, ma hanno deciso di premiare la pazienza dei fan con un regalo inaspettato: l'inedito " Lili Marleen ". "Non è un estratto del nuovo disco dei Baustelle, non la troverete là dentro. Non è una canzone d’amore e nemmeno di guerra, piuttosto le due cose insieme" ha annunciato la band via social.

"Non contiene sintetizzatori digitali. Non è un punto fermo. Non è un’isola: semmai la barca per arrivarci. Eccola qui. Prendetela per mano, cercate di proteggerla dal freddo. Oppure semplicemente lasciatela andare. Si chiama Lili Marleen" si legge nel profilo Facebook della band, che ha anche pubblicato il testo della canzone.



Il titolo "Lili Marleen" si rifà ad una popolare canzone tedesca dedicata ai soldati, divenuta celebre in tutto il mondo nel 1930 grazie alla voce di Marlene Dietrich.