I B-Nario nella mente di un serial killer: il ritorno è un omaggio a Faletti

L'esperimento è quello di raccontare una storia di violenza ma dal punto di vista del carnecifice, esattamente come nel bestseller di Faletti, "Io uccido", la voce narrante era per lunghi tratti quella dell'assassino. "E' qualcosa di nuovo perché al di là della doverosa denuncia della violenza di genere contro le donne, il brano è il tentativo di mettere in musica la mentalità e il linguaggio di chi la violenza la pratica e non di chi la subisce - dicono gli autori -. Operazione originale, coraggiosa, tutt'altro che semplice. Nuovo, infine, perché nel percorso di B-nario verso una maturità artistica che è affermazione di identità oltre che di rispetto per il proprio lavoro, abbiamo voluto affrontare una tematica, una poetica e un contenuto partendo da ciò che accade nella vita reale, operazione rara se non unica nel panorama odierno dello 'scrivere canzoni' in Italia".



I B-Nario saranno in concerto a Milano il 21 marzo ai Magazzini Generali. Una serata che sarà molto più di un classico concerto perché Massimo Zoara, tra un vecchio successo e un nuovo inedito, si racconterà sul palco al microfono dall'attrice e conduttrice televisiva Tamara Donà.