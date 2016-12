Husky, "I'm Not Coming Back": fuggire per curare le proprie ferite

Arriva dall' Australia una delle proposte più interessanti degli ultimi tempi. Si chiamano Husky e sono un duo di Melbourne dalle sonorità folk-pop. Il loro nuovo singolo si intitola " I'm Not Coming Back " e ha fatto da apripista per l'album " Ruckers Hill ". Tgcom24 vi presenta in anteprima il video realizzato in animazione.

I due cugini di Melbourne, Husky Gawenda e Gideon Preiss, sono stati la prima band Australiana ad aver vinto il premio Sub Pop e nel loro carnet hanno il fatto di avere aperto i concerti di artisti come Devendra Banhart, Gotye e Neil Young e Crazy Horse.



"I'm Not Coming Back" è un brano melodico fortemente influenzato dallo stile del folk americano e definito da loro stessi come "classico". "La canzone è nata in una di quelle notti particolarmente luminose - raccontano -. Al messaggio più evidente sul desiderio di fuga e di un nuovo inizio, se ne aggiunge un altro più sottile, più intimista forse e appena accennato: una qualche ferita che guida il nostro desiderio di allontanarci".



Il nome dell'album fa riferimento alla collina da dove Gawenda era solito guardare le luci della città splendere nella notte in compagnia di una “ragazza speciale”. Da quei posti, quei momenti e dai sogni per il futuro di quei giorni passati infatti traggono spunto la maggior parte dei testi dell'album.