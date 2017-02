Hugh Jackman, nuova operazione per un tumore alla pelle: "Sto bene, attenti al sole!"

"Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent body checks and amazing doctors, all is well". Con un post su Instagram, che in poco tempo ha realizzato oltre 100mila like e migliaia di commenti, Hugh Jackman informa i suoi follower dell'ennesima operazione a cui si è dovuto sottoporre: "Un altro carcinoma basocellulare. Grazie a controlli frequenti e a medici in gamba però, va tutto bene", ha sottolineato l'attore australiano, che tornerà in sala a partire dall’1 marzo con il suo iconico personaggio, Wolverine, in "Logan".