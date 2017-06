Hugh Jackman, balli scatenati a 211 gradi sotto zero

Il fascino della crioterapia ha conquistato anche Wolverine. Hugh Jackman ha infatti condiviso su Instagram una clip in cui lo si vede ballare e fare le smorfie nella doccia, ad oltre 200 gradi sotto lo zero. Ma il divo australiano non è il primo a sottoporsi al trattamento di bellezza estremo. Prima di lui erano infatti finiti nel reparto surgelati celebrità di Hollywood e non solo come Lindsay Lohan, Cristiano Ronaldo, Carla Bruni e Shaquille O'Neal.