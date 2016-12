Honor, quando la musica è questione di destino: "Adesso voglio lasciarmi sorprendere dal futuro"

Tutto comincia nel 2015 quando il noto Vlogger britannico "Luke is Not Sexy" ritrova una pen-drive su un treno. Il contenuto di quella chiavetta lo colpisce tanto che subito lancia un appello per ritrovare la proprietaria. Perché oltre a foto e disegni ci sono alcune canzoni che lo folgorano. E qui entra in scena Honor, ragazza svizzera, all'epoca in vacanza in Inghilterra, che viene avvisata da un'amica che la proprietaria potrebbe essere lei. Dopo sono arrivati i singoli, la scalata nelle classifiche e i remix sempre in onda nel programma del mito Pete Tong su BBC1.



Si può dire che sia stata la musica a venire a bussarti alla porta...

Non avevo grandi intenzioni, avevo messo dei pensieri su dei fogli, in maniera intima nella mia stanza. Però la passione c'è sempre stata. Sono sempre stata vicina al mondo musicale perché suono il pianoforte da quando avevo 8 anni era mio padre era un appassionato di musica.



Cosa c'era nella chiavetta?

C'era una forma embrionale di "Never Off" che poi è diventata la canzone che mi ha reso nota.



Cosa hai pensato quando hai visto l'appello?

Sono rimasta di sasso. Sono arrivata a Getwick e mi sono accorta di aver perso la chiavetta. All'inizio ho stentato a crederci. Ho cambiato nel momento in cui l'agenzia di management mi ha chiamato. Allora lì ho capito che si stava facendo sul serio.



Come è stato passare da un giorno all'altro dall'avere qualche sogno al lavorare professionalmente nello showbiz?

Ci ho messo un po' a capire come funzionava tutto ma ora sono tranquilla.



E ora cosa ti aspetti dal futuro?

Mi lascerò sorprendere, anche se sto lavorando. Forse un album oppure singoli o Ep, in maniera meno strutturata.



Tu sei Svizzera. Hai avuto successo anche nel tuo Paese?

In Svizzera ancora non mi conoscono. Non ho detto a nessuno ciò che è accaduto, tranne ovviamente ai familiari o all'amica del cuore. Se arriva anche in Italia arriverà anche in Svizzera di riflesso ma non volevo annunciarlo.