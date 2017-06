Home Festival, la line up si ingrossa: ecco Marracash & Gue Pequeno e gli Ofenbach

La nuova coppia del rap italiano si esibirà domenica 3 settembre sul palco HF17. Giovedì 31 agosto si aggiungono i Pop X, gruppo musicale e collettivo artistico italiano di Davide Panizza formatosi a Trento nel 2005. Sullo stesso palco anche Demonology HiFi, il progetto dei predicatori del groove Max Casacci (Massimiliano Casacci) e Ninja (Enrico Matta). A gennaio hanno pubblicato per Sony Music l’album "Inner Vox", che esplora il mondo delle pulsazioni a bassa frequenza, già alla base del suono dei Subsonica.



Venerdì 1 settembre ventata electro rock con i Planet Funk. Lo stesso giorno arriva anche Raphael, una delle più interessanti voci della scena reggae. Sulla stessa lunghezza d'onda è David Lion aka Lion D.



Sabato 2 settembre la rivelazione dell’anno, gli Ofenbach, il duo parigino di musica elettronica formato da Dorian Lo e César de Rummel. Sul fronte rap invece c’è Steven AdamMarkowitz, conosciuto come Hoodie Allen, rapper americano indipendente. Non solo, anche Mudimbi, vero nome Michel Mudimbi, è un rapper italo-congolese in attività dal 2000. A tutto Hip Hop invece per lowlow, ovvero, Giulio Elia Sabatello, il giovane talento romano. Ed infine, pura energia rock per You Me At Six, la band inglese formata da Josh Franceschi, Max Helyer, Chris Miller, Matt Barnes e Dan Flint che ha raggiunto la fama nel 2007 con il successo del loro album di debutto, Take Off Your Colours, a cui ne sono seguiti altri tre, l’ultimo dei quali Cavalier Youth vola al primo posto della UK Albums Chart.