31 agosto 2017 10:19 Home Festival di Treviso, grande attesa per Duran Duran e Moderat Nella serata del 31 agosto sul palco anche The Bloody Betroots e Soulwax. Ieri la data zero con Max Gazzé e Omar Pedrini

Sta per cominciare ufficialmente l'Home Festival di Treviso, la kermesse musicale che vede nella sua ottava edizione la presenza di artisti di calibro nazionale e internazionale. L'inizio è stellare: nella serata del 31 agosto saliranno sul palco, tra gli altri, gli iconici Duran Duran per l'unica data italiana del "Paper Gods Tour", la sorpresa dell’elettronica Moderat e The Bloody Betroots, il progetto del mascherato Sir Bob Cornelius Rifo.

La data zero di ieri - Il 30 agosto, data ad ingresso gratuito, c'è stata l'attesa anteprima dell'Home Festival di Treviso con la musica di Omar Pedrini e Max Gazzè. Oltre al potente rock dell'artista bresciano, sono stati i più grandi successi del cantautore romano a infiammare la folla, che ha fatto le prove generali per l'arrivo di artisti di fama mondiale come Duran Duran e Moderat.

La giornata del 31 agosto: Duran Duran, Moderat e The Bloody Betroots - Gli headliner del primo giorno sono i Duran Duran, l'eterna band inglese simbolo per eccellenza della new wave che ha dominato gli anni Ottanta. L'ultimo lavoro della loro trentennale carriera, durante la quale hanno venduto più di cento milioni di dischi, si chiama "Paper Gods" (2015), loro quattordicesimo album, che vede importanti collaborazioni. Simon Le Bon e i suoi, infatti, si sono avvalsi dell'eclettico musicista Mr. Hudson e di artisti come Janelle Monáe, Lindsay Lohan, John Frusciante (ex-Red Hot Chili Peppers) e Jonas Bjerre (leader dei Mew).

Oltre all'italiano Simone Cogo, originario di Bassano del Grappa e conosciuto nella sua versione mascherata del progetto The Bloody Betroots, saranno protagonisti anche i berlinesi Moderat, gruppo nato nel 2002 che ha contribuito a cambiare il volto della musica elettronica internazionale. Originatosi dalla collaborazione tra il musicista e producer Sasha Ring, più conosciuto come Apparat, e i Modeselektor (Gernot Bronsert e Sebastian Szary), la band è stata sin dagli inizi apprezzata dalla critica mondiale, grazie anche a hit come “A New Error”, protagonista della colonna sonora del film “Laurence Anyways” (2012) del regista Xavier Dolan.

Gli altri artisti della prima giornata - Nella cornice dell'Home Festival di Treviso saliranno sul palco anche gli adrenalinici Soulwax, la band belga dei fratelli David e Stephen Deewee, e l'irruenza del punk rock targato Frank Carter & The Rattlesnakes, che tornano in Italia per presentare il loro secondo album "Modern Ruin". Arrivano anche gli Horrors, freschi di rilascio del nuovo singolo "Machine", e Demonology HiFi, il progetto di Max Casacci e Ninja - rispettivamente chitarrista e batterista dei Subsonica - che presentano l’album “Inner Vox”.



Va altresì citata la psichedelica presenza dai toni british dei Slydigs - giovane e promettente band di Manchester che porta live l'ultimo lavoro appena uscito "How Animal Are You" - e le frustate punk hardcore degli Slander, gruppo veneziano conosciuto in tutta Europa per l'intensità dei suoi live; non mancherà poi il rock alternativo de Le Luci del Nord, di I'm Not a Blonde e de La Scimmia.

Il saluto delle istituzioni - L'Home Festival, oltre alla musica, rappresenta un ottimo evento anche per far conoscere la realtà trevigiana. Per questo, i maggiori enti pubblici regionali e provinciali hanno dato il proprio saluto a Home Festival, complimentandosi per il cast stellare dell'ottava edizione.



"Durante la temperie medievale, la città di Treviso era conosciuta per il suo castello d'amore, manifestazione capace, già allora, di riunire tutti i giovani delle città venete in un clima di festa, gioia e divertimento. Oggi, lo spirito che caratterizzava quei lontani momenti di convivialità non solo rivive, ma ritrova nuovo slancio nell'Home Festival, simbolo di come la cultura dell'ospitalità sia un elemento fondamentale nel patrimonio genetico dei nostri territori”. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.



Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, parla della kermesse musicale come "un'organizzazione impeccabile", "il ritrovo più idoneo per ospitare un festival di artisti, spettacoli, danza e show, in un'atmosfera d'arte, gioia, divertimento ed emozioni". Giovanni Manildo, sindaco di Treviso, ha voluto poi sottolineare come l'evento abbia sempre garantito "elevati standard di sicurezza".