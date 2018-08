Home Festival, chiusa la line up: sette palchi e 200 artisti

La prima novtià è all’insegna del colore e del divertimento genuino per tutte le età, domenica 2 settembre, al Family Day per eccellenza approda l’Holi dei record più grande d’Italia. Il fenomeno dell’estate, ideato dalla società Different Colors dalle ore 14 fino alle 21 farà ballare tutti gli “homies” grazie alla crew di dj e ai loro sfrenati countdown all’insegna dell’amore e della condivisione, pilastri dell’Holi come dell’Home Festival. Per l’occasione è stata attivata anche una speciale promozione: l’ingresso fino alle ore 16 è al prezzo ridotto di 10 euro, mentre è gratuito per i bambini fino ai nove anni.



Saranno sette i palchi ad accogliere gli artisti di Casa. Ogni palco avrà orari diversi per le esibizioni, i cancelli dell’area del festival saranno aperti alle ore 17 il mercoledì, giovedì e venerdì; il sabato dalle ore 15 e la domenica dalle ore 14. Il principale palco è il Clipper Main Stage dove tra i big si esibiranno i già annunciati The Prodigy, Eric Prydz e Caparezza. All'apertura del festival, il 29 agosto, free entry per tutti grazie alla partnership con "Aperol Spritz", l'inizio dei concerti è programmato per le ore 18. Il secondo è il SUN68 Stage, una grande tenda da circo che aprirà invece giovedì 30 agosto; dalle ore 18.40 ospiterà tra gli altri Floating Points e Motta. C’è poi il New Era Stage che porterà in scena Django Django, Roni Size ft. Dynamite MC e I Canova, mentre lo scenografico Jack Daniel's Stage avrà tra gli altri anche Intergalactic Lovers e Santii. Il Firestone Stage scatenerà la folla con Frenetik&Orange3 e HAN e, novità di HF18, si aggiunge il Trenitalia Stage, un vero e proprio vagone di treno che dalle ore 22 fino le 3 (ad eccezione di domenica che apre alle 18 fino a mezzanotte) si trasforma in palco. Infine, ci sarà il Camposaz Stage, regno dei dj che ospita anche il format l'Holi il Festival dei colori.



Infine, ecco gli altri nuovi protagonisti di HF18 che vanno a completare definitivamente il “cast” e che vengono ufficialmente annunciati solo oggi.



Mercoledì 29 agosto, Aperol Spritz@Home, l’opening ufficiale della kermesse a ingresso gratuito con gli headliner Ermal Meta e Rumatera si impreziosisce ancora di più con SUSUM w/ Michael Salamon + Gilo + DetroitSoul, FOLLOW ME, BONITA, LAESH, CRAI, THE OBSCURE MUSIC CLUB e EDWARTH.



Giovedì 30, il Day 1, ad Alt-J e White Lies si aggiungono DEAD VISION, TCBF SOUNDSYSTEM, FUORI FORMA w/ Houxy + Kanta + Andrew Sprint + Richard&Me + Lost Minds e IFIGLIDICHECCO.



Venerdì 31 Agosto, il Day 2, dopo THE PRODIGY, INCUBUS e PROZAC+, arrivano anche PAPAGAYO w/ Curtis Deejay + Christian Hess + Thomas Menegazzi + Kevin Mc + Ale X, e infine THE ROOM w/ Giacomo Vidali + A:Lex + Giordanø.



Sabato 1 Settembre, il Day 3, che vede sul Clipper Main Stage Eric Prydz e AfroJack, ad ampliare il cartellone artistico è chiamato il collettivo di dj internazionali Madre Terra w/ Olderic, ma anche Max d Blas, Gianluca Marcati , REVIL K, 90 TIME BY 90 WONDERLAND, SOUNDLAB w/ M.Zabeo + Alberk + Mini e TOKIO w/ Omni + 2bek + Vaci&Lofi.



Infine, domenica 2 settembre, il Family Day per eccellenza, oltre al format multicolor Holi e agli headliner Caparezza e Lo stato Sociale, LIMONE presenta Arroganti in tour w/ Francesco Milillo + Frank Barnett, TASTE w/ Giacomo Moras + Wall + Costa & Pablo One, DONATO D’DEEJAY e SOUL w/ Guido Durante + Daniele Comin.