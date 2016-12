Holly Madison, l'ex coniglietta svela: "Hef mi offrì droga e cercò di plagiarmi"

10 giugno 2015 Holly Madison, lʼex coniglietta svela: "Hef mi offrì droga e cercò di plagiarmi" Nellʼautobiografia racconta i lati oscuri della vita da playmate

La vita alla Playboy Mansion non è tutta party e champagne. Lo sa bene l'ex coniglietta Holly Madison, che nella sua autobiografia "Down the Rabbit Hole" si scaglia contro l'ex compagno Hugh Hefner e racconta alcuni aspetti shock della sua vita da playmate. Come il primo incontro con Hef che, come si legge nello stralcio pubblicato da UK Weekly, gli offrì delle pasticche per aumentare le prestazioni sessuali e cercò di plagiarla.

"Mi chiese se gradivo del Quaalude, si chinò su di me e mi porse dalle sue mani un mucchio di pasticche su un fazzoletto spiegazzato" scrive la Madison nel libro "Ma quando le rifiutai Hef non fece una piega e mi disse con nonchalance che solitamente non approvava le droghe, ma quelle negli Anni Settanta venivano chiamate le pillole che aprono le cosce".



Nel libro si lascia andare anche al rimpianto di non essersi fermata in tempo. "Vorrei afferrare la giovane ragazza che ero e farla tornare alla realtà" scrive l'ex Playmate, svelando di come la alleanze delle ragazze nella mansion cambiassero costantemente.

Alla fine, però, era Hef l'unico vero burattinaio: "Era un manipolatore e ci metteva in costante competizione una contro l'altra. Ho capito che non ci trattava affatto bene, da quel momento ho iniziato ad avere paura delle persone. Non ho nessuna lealtà nei confronti di Hef, negli ultimi quattro anni non ho mai parlato con lui e non c'è nessuna ragione per aprire il dialogo proprio adesso".