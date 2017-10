Hit Week, Ermal Meta protagonista del festival

Torna Hit Week il più importante festival di musica italiana nel mondo. Dodici tappe live, un lungo tour nelle più importanti città tra Europa, Stati Uniti e Canada. Headliner di questa nuova edizione, in calendario dall'1 al 19 novembre, è Ermal Meta. Il cantante, protagonista del 2017 con una lunghissima serie di concerti sold out, ha superato le 41 milioni di visualizzazioni e si è aggiudicato la Video Indie Music Like del Mei 2017.