Hit parade 2015: Adele è l'unica "intrusa" nel dominio italiano della top-ten

La classifica degli album più venduti nel 2015 parla italiano. Nella Top of the Music stilata da Fimi-Gfk, infatti, l'Italia la fa da padrona con ben nove dischi in top ten. E' Jovanotti , reduce dal trionfo del tour negli stadi e nei palasport, a conquistare il primo posto con il suo "Lorenzo 2015 CC". Seconda posizione per Tiziano Ferro , seguito dai The Kolors , la band vincitrice dell'ultima edizione di Amici .

Una penetrazione del repertorio nazionale tra le più elevate al mondo. Dietro Jovanotti, si piazzano infatti Tiziano Ferro (TZN - The Best of Tiziano Ferro,) e The Kolors, vincitori dell'ultima edizione di "Amici", con il disco Out. La prima presenza internazionale è quella di Adele, quarta e unica donna tra i primi dieci con 25.



Marco Mengoni riesce a piazzare ben due dischi, al quinto (Parole in circolo) e all'ottavo posto (Le cose che non ho). A separare i due album il nuovo disco di J-Ax Il bello di essere brutti e i vincitori dell'ultimo Sanremo, i tre ragazzi del Volo, che si classificano settimi con Sanremo Grande Amore. Chiudono la top ten i Modà (Passione maledetta) e il Giro del mondo di Ligabue



Questa la classifica dei primi 10 album più venduti del 2015:

1) Lorenzo 2015 CC, Jovanotti

2) TZN - The Best of Tiziano Ferro, Tiziano Ferro

3) Out, The Kolors

4) 25, Adele

5) Parole in circolo, Marco Mengoni

6) Il bello d'esser brutti, J-Ax

7) Sanremo Grande Amore, Il Volo

8) Le cose che non ho, Marco Mengoni

9) Passione maledetta, Modà

10) Giro del mondo, Ligabue