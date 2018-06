Hilary Duff è incinta: "Aspetto una piccola principessa"

"Indovinate ragazzi! Io e @MatthewKoma aspettiamo una piccola principessa. Non potremmo essere più felici!", cinguetta la star di "Younger" a margine di uno scatto di coppia in cui lei e il compagno si abbracciano felici.



Stessa foto romantica anche per il futuro papà, il musicista e disc jockey Matthew Koma, che annuncia: "Avremo una bambina! Sarà bella come e dolce come la mamma. È l'inizio di un altro meraviglioso capitolo".