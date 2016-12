19 marzo 2015 Hilary Duff, cambia look e sfoggia una chioma da sirenetta Colpo di testa per l'attrice e popstar, che su Instagram mostra la sua nuova capigliatura blu Tweet google 0 Invia ad un amico

11:21 - Hilary Duff cambia look. Dopo aver provato tutte le nuance di biondo possibili e aver sperimentato differenti sfumature di castano, l'ex "Lizzie McGuire" ha deciso di fare una scelta radicale e insolita. L'attrice e popstar ha tinto i suoi capelli di blu e ha condiviso su Instagram il risultato della sua giornata dal parrucchiere: una chioma ondulata e color turchese che ha definito “da sirenetta”.

Giorni intensi quelli di Hilary Duff che torna a far parlare di sé, stavolta per la sua nuova spregiudicata capigliatura. Le star amano sorprendere i fan con cambi di look azzardati e anche la 27enne popstar e attrice non ha voluto essere da meno. Così dopo il biondo platino di Kim Kardashian, la chioma nero corvino di Christina Aguilera e, per restare in Italia, la conversione al castano scuro di Belen Rodriguez, ecco arrivare il turchese della ex baby star Disney, che negli ultimi tempi pare abbia deciso di darsi alla provocazione.



Prima di trasformarsi in una sorta di Fata Turchina, la bella Hilary si era lasciata andare a confidenze intime con il magazine Cosmopolitan, che ha pubblicato una sua intervista in cui affermava di aver perso la verginità con Joel Madden, frontman dei Good Charlotte e suo ex fidanzato da adolescente. Poi uno scatto sexy, in bikini e addominali scolpiti, postato sui social, infine il nuovo colore di capelli. La Duff da poco è tornata ufficialmente single, dopo aver divorziato dal marito Mike Comrie. Che la nuova vita gli stia dando alla testa?