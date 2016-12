Hilaria Baldwin, scatto post terzo parto: "Donne non vergognatevi del vostro corpo"

A 24 ore dal parto Hilaria Baldwin , 32 anni, moglie di Alec, condivide su Instagram la sua gioia per l'essere diventata mamma per la terza volta. Nel bagno dell'ospedale in cui ha partorito Leonardo, la giovane insegnante di yoga ha scattato un selfie in lingerie a pancia scoperta e ancora arrotondata, invitando le donne all'autostima e a non vergognarsi del proprio corpo.

"In questo tempo in cui ci si vergogna del proprio corpo", scrive la Baldwin nel lungo post che accompagna lo scatto in lingerie a pancia scoperta, "credo sia necessario fare tutto il possibile per normalizzare il corpo reale e promuovere una sana stima di se stesse". La bella moglie dell'attore Alec Baldwin, 58 anni e padre di Ireland avuta dal suo precedente matrimonio con Kim Basinger, già mamma di due bimbi, Carmen (3 anni) e Rafael (1 anno) ha sempre condiviso con i suoi follower social le varie fasi delle sue gravidanze attraverso moltissimi scatti in cui mostrava il suo pancione. Il tutto non certo per vanità, bensì per ribadire il concetto di amore, cura e consapevolezza del proprio corpo e della maternità intesa in maniera naturale.