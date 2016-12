Heymen, il pop si mette in maschera

Si intitola "If I Play Your Game" è il primo singolo degli Heymen, gruppo scoperto da Gianni Romano dei Daddy's Groove, tra i più stretti collaboratori di David Guetta. Un gruppo di quattro ventenni dove il mix stilistico tra dance e r'n'b va di pari passo con quello geografico: tre membri sono infatti campani e il cantante, Ryan Ellingson, americano di Minneapolis. Tgcom24 vi offre in anteprima il teaser del video.

Quattro figli dell'era social, nel vero senso della parola. Il progetto Heymen, che ha visto il suo debutto in pubblico nell'ambito di una serata al disco club "Joia" di Sant'Antimo, alle porte di Napoli, è nato dall'incontro di Marco e Jack Parisi, fratelli e figli d'arte, e Luca Bertolini (tutti campani), con Ryan Ellingson, cantante d'Oltreoceano. La band era in studio quando per puro caso si è trovata ad ascoltare una traccia composta da Ryan che essendo di Min...neapolis sembrava predestinato per il ruolo.



Da quel momento la collaborazione virtuale diventa sempre più continua, portando infine Ryan a diventare parte integrante della band. Il nome stesso del gruppo nasce quasi per gioco: "Hey man, play the guitar...", "Hey man, I like the drums!", "Hey man, sing it loud!". Da questi spontanei intercalare con cui i quattro ragazzi si incoraggiano vicendevolmente, tipici della generazione dei social network, nasce il nome Heymen.



Il loro mondo musicale tra pop ed elettronica, è figlio della creatività di tutti e quattro i componenti, sfoggiata anche nel travestimento con il quale si presentano tanto nel video che nelle foto promozionali. Nella versione dal vivo le tutine sono state messe da parte ma con il loro sound hanno conquistato il pubblico lo stesso.