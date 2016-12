Heroland, la voglia di ballare che viene dal Nord

Da modello a cantante girando il mondo. E' Heroland, al secolo Kim Herold, che pubblica il singolo "All I'm Thinkg Of" sotto l'egida del produttore Jaakko Manninen (Jutty Ranx, Beats and Styles). La musica del finlandese Heroland è giocosa e ballabile; sono canzoni d'amore organiche, divertenti e leggere. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video della canzone.