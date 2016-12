26 luglio 2015 Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" Lʼattrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dellʼItalia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia

Ha vinto decine di premi prestigiosi, da Cannes a Venezia, incluso l'Oscar per il film "The Queen". E' una delle massime attrici inglesi ma Dame Helen Mirren più che una regina, vuole ufficialmente essere considerata "una contadina salentina che coltiva melograni". Da 40 anni è di casa ad Hollywood, ma ama moltissimo l'Italia. Tanto da aver comprato e ristrutturato con il marito una masseria in Puglia.

Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" 1 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 2 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 3 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 4 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 5 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 6 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 7 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 8 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 9 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 10 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 11 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 12 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 13 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 14 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 15 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 16 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 17 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 18 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 19 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 20 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 21 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 22 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 23 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 24 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 25 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 26 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 27 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 28 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 29 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 30 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 31 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 32 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 33 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 34 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 35 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 36 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 37 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 38 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 39 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 40 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 41 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 42 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 43 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 44 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 45 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia 46 di 46 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Helen Mirren compie 70 anni: "Altro che Regina, mi sento una contadina del Salento" L'attrice festeggia il traguardo e confessa di essere innamorata dell'Italia, tanto da aver comparato una masseria in Puglia leggi dopo slideshow

La star ha raggiunto cifra tonda ma a lei poco importa il numero riportato sulla torta perché, come spiega all'Ansa, "i compleanni non mi hanno mai interessato, né uno è più importante di un altro, non considero il tempo da questo punto di vista. In fondo tra 69 e tre quarti e 70 cosa cambia? E tra 45 e mezzo e 46?".



Nobile russa per origini paterne, attrice teatrale di formazione classica, Helen Mirren ha interpretato i ruoli più diversi al cinema, in teatro e in tv. Ha dato corpo e voce a ben quattro sovrane, tra cui ovviamente la regina Elisabetta II di "The Queen" di Stephen Frears. Ma c'è una sovrana che vorrebbe ancora interpretare "Caterina la Grande, nell'ultima parte della sua vita, quando era grassa e finalmente finirei di preoccuparmi del peso".



Una carriera stellare, costruita personaggio dopo personaggio, e influenzata dall'incontro con altri illustri colleghi: "Il mio modello, il mostro sacro che riconosco è Al Pacino, nessuno è grande come lui. Per affrontare un ruolo mi servono due cose: devo avere paura di affrontare una cosa e poi ho bisogno di uno spazio in cui poter creare, la sensazione di libertà di trasformarti in altro. Alla base c'è la tecnica, naturalmente, e la serietà nella preparazione".



Nonostante i successi la Mirren non vuole adagiarsi sugli allori e per questo il miglior rimedio è "il teatro, devo farlo almeno ogni quattro anni. Richiede tanta energia e ho paura che se salto una volta non ci torno più. Il mio mezzo preferito rimane comunque il cinema, è da li che mi arrivano le sfide maggiori, anche se bisogna alzarsi presto la mattina".