Heath Ledger, svelato il diario di Joker

A sette anni dalla prematura scomparsa di Heath Ledger, il papà dell'attore apre il suo diario personale per il documentario tedesco "Too Young to Die". Un viaggio tra appunti, fotografie e note scritte dallo stesso Ledger per prepararsi al ruolo di Joker (uno degli ultimi interpretati) ne "Il cavaliere oscuro" di Christopher Nolan. La parte gli valse un Oscar come miglior non protagonista nel 2009, un anno dopo a sua morte.