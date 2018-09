Il filmato è stato registrato nel 2011 negli uffici della Weinstein Company, a New York, dove la Thompson aveva appuntamento per presentare i servizi della sua start up tecnologica. L'attrice ha dichiarato di aver filmato l'incontro in quanto parte integrante della presentazione del servizio offerto.



Nel video si vede il produttore rifiutare la stretta di mano e abbracciare calorosamente l'attrice. Nella registrazione il produttore cerca il contatto fisico con la donna, con qualche carezza sulla spalla e una mano allungata verso la gamba. Si vede la donna rifiutare in modo garbato le avances, in modo da non far sfumare l'affare. Al termine dell'incontro Weinstein le conferma di essere interessato al progetto e la invita quindi a incontrarsi qualche ora più tardi in hotel. "Credevo volesse vedermi per chiudere il contratto" ha spiegato la Thompson. A quanto dichiarato dalla donna il produttore l'avrebbe invece portata nella sua camera d'albergo e lì sarebbe avvenuta la violenza.