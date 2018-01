Harvey Weinstein aggredito in un ristorante in Arizona

Non sono solo le donne americane ad essere infuriate con Harvey Weinstein . Questa volta il produttore è finito sotto tiro non per il caso molestie, ma per colpa di una foto negata. Un uomo di nome Steve ha infatti dichiarato a "Tmz" di aver tirato un pugno al produttore in un ristorante di Scottsdale in Arizona, dove entrambi stavano cenando. La proprietaria del ristorante, però, ha negato l'aggressione raccontando che il presunto aggressore era visibilmente ubriaco.

Anche le versioni su come si sia arrivati all'aggressione divergono. Steve ha infatti dichiarato di essersi avvicinato a Weinstein per chiedergli una foto insieme, ricevendo un invito a levarsi dai piedi. La proprietaria del ristorante, contattata da Tmz, ha invece detto che Weinstein "in maniera gentile ha risposto che avrebbe preferito non fare la foto in quel momento". I due si sarebbe quindi stretti la mano e l'uomo sarebbe tornato al suo tavolo.



Intorno alle 21 entrambi si sarebbero poi alzati per lasciare il locale. Steve (che ha ammesso di aver bevuto un po' durante la serata), ha raccontato di aver chiesto al suo amico di riprenderlo con il telefonino. A quel punto - secondo la sua versione - avrebbe insultato il produttore ("Sei un pezzo di m...per quel che hai fatto a quelle donne") prima di tirargli il pugno, facendolo cadere a terra.



A quanto dichiarato dalla proprietaria del locale non ci sarebbe invece stato nessun pugno e l'uomo sarebbe stato completamente ubriaco. Una tesi supportata anche dal breve video in possesso di Tmz, in cui si vede il ragazzo inveire ma non l'aggressione fisica. Alcuni altri clienti hanno poi chiesto a Weinstein se volesse far denuncia, ma l'ex capo di Miramax ha rifiutato e ha abbandonato il locale.