Harvey Stephens, l'ex bimbo prodigio di "The Omen" arrestato per aggressione

E' stato condannato a 14 mesi di galera per aggressione l'attore britannico Harvey Stephens, ex bimbo prodigio famoso per aver ricoperto il ruolo di Damien nell'horror "The Omen" quando avevo solo quattro anni. A quanto riporta la Bbc lo scorso 21 agosto Stephens si è scagliato contro due ciclisti in seguito ad una lite, colpendoli con diversi pugni.