Harry Potter, primo giorno di scuola per il figlio James

"Sono a Edimburgo, qualcuno a King's Cross può augurare in bocca al lupo a James Sirius Potter da parte mia?", il tweet dell'autrice della saga Joanne K. Rowling accende i fan di Harry Potter. James, infatti, secondo la scrittrice è tra i giovani maghi diretti verso la scuola di magia "Grifondoro". E adesso tutti i seguaci sognano nuove magiche avventure.

La conferma arriva subito dopo, sempre su Twitter: "Ho appena sentito che James S. Potter è stato scelto per entrare a Grifondoro. Teddy Lupin deluso", ha scritto la Rowlings e l'hashtag #BackToHogwarts è subito schizzato in testa alle classifiche delle tendenze in tutto il mondo. Insomma, la speranza è che ci sia un seguito con James Sirius, primogenito di Harry Potter e di sua moglie Ginny Weasley, che oggi ha 11 anni.