Harry Potter, J.K. Rowling: "Amo la nuova Hermione di colore"

L'ottavo capitolo " Harry Potter and the Cursed Child " si prepara a sbarcare a teatro, con una grossa novità. Hermione (incarnata al cinema da Emma Watson ) sarà infatti interpretata dall'attrice di origini africane Noma Dumezweni . La scelta non disturba affatto la creatrice J.K.Rowling , che su Twitter ha ricordato le caratteristiche pensate per il personaggio: "Occhi marroni, capelli crespi e intelligente. Rowling ama la Hermione di colore".

BEAUTIFUL Lady in BROOKLYN! @juicyjules555 , Jenny Jules came to see #AHumanBeingDiedThatNight @BAM_brooklyn YAAAY!!! pic.twitter.com/p0aw3YKs5c

Il sequel debutterà a Londra il 30 luglio 2016, sarà ambientato 16 anni dopo l'ultimo capitolo e vedrà i personaggi ormai adulti al Ministero della Magia. Il ruolo di Harry Potter è stato affidato a Jamie Parker, mentre Paul Thornley darà vita a Ron Wasley. La sorpresa più grande riguarda però la nuova Hermione, che sarà interpretata dall'attrice di colore Noma Dumezweni.



"Sono entusiasta della scelta del cast" ha dichiarato la scrittrice J.K. Rowling "Non vedo l'ora di vedere Jamie, Nome e Paul nei panni di Harry, Hermione e Ron in versione adulta". Harry Potter and the Cursed Child è basato su un racconto della stessa Rowling e la regia teatrale è di John Tiffany. Lo spettacolo debutterà la prossima estate a Londra e sarà diviso in due atti, con più di trenta attori che si alterneranno sul palco.