Harrison Ford sulla love story con Carrie Fisher: "Fa strano averlo reso pubblico"

Per Harrison Ford "è stato strano" che Carrie Fisher abbia rivelato nella sua autobiografia la loro intensa (ma breve) storia d'amore sul set di "Star Wars". Alla rivista GQ, l'attore americano - pur non entrando nei dettagli - ha anche specificato che sapeva "fino a un certo punto" ciò che Fisher avrebbe raccontato nel libro, che in ogni caso dice di non aver letto. "Data la sua prematura scomparsa, non ne voglio parlare", spiega poi Ford.