Harrison Ford si schianta con il suo aereo in California: vivo per miracolo

15:23 - Harrison Ford è stato operato al bacino e alla caviglia per ricomporre le fratture riportate in seguito all'incidente aereo di giovedì, in cui è rimasto ferito . Lo riferiscono i media americani. L'operazione è durata circa quattro ore e l'attore non è in pericolo di vita. Il veicolo monomotore pilotato da Ford era precipitato in un campo da golf a Venice, in California, non lontano dall'aeroporto municipale di Santa Monica da dove era decollato.

Secondo fonti vicine alla famiglia, Ford, oltre alle fratture per le quali è stato necessario l'intervento chirurgico, avrebbe riportato numerosi tagli alla testa e ferite alle braccia. Il capo dei vigili del fuoco di Los Angeles ha dichiarato all'Associated Press, che al momento dei soccorsi Ford "era vigile e non aveva perso molto sangue". Rassicurazioni sullo stato di salute dell'attore sono arrivate via Twitter dal figlio: "Papà sta bene. Un po' malconcio, ma ok. Un uomo incredibilmente forte". Inoltre, secondo quanto riferito dal suo portavoce, Harrison Ford per ora resta in ospedale, ma "si riprenderà completamente".



L'attore aveva segnalato difficoltà tecniche già subito dopo il decollo chiedendo di poter atterrare. Ford viaggiava da solo a bordo del velivolo, un piccolo aereo d'epoca, risalente alla seconda guerra mondiale. Pare che l'attore fosse cosciente all'arrivo dei soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale.



La fortuna è che l'apparecchio non abbia preso fuoco. L'atterraggio quindi è stato brusco ma non uno schianto devastante. Di certo poteva andare peggio, considerato anche che a pochi metri da dove il velivolo adesso 'giace' a disposizione degli inquirenti, ci sono strade regolarmente trafficate e abitazioni.