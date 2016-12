Harrison Ford, il giubbotto di Han Solo venduto per 191mila dollari

Nonostante la cifra astronomica con cui è stato battuto all'asta il giubbotto di Han Solo, non è da considerare il memorabilia di Star Wars che è stato pagato di più. Il record infatti appartiene a una videocamera utilizzata per girare "Guerre Stellari: Una Nuova Speranza", venduta nel 2011 per 625mila dollari. Al secondo posto c'è la spada laser utilizzata da Luke Skywalker nel primo e secondo episodio, battuta all'asta nel 2005 per 205mila dollari.