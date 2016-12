Harrison Ford, il giubbotto di Han Solo all'asta per beneficenza

Il giubbotto di Han Solo in "Star Wars, il risveglio della forza" è un vero e proprio oggetto di culto per gli appassionati della saga. Harrison Ford ha deciso di metterla in vendita per una buona causa. L'intero ricavato sarà infatti devoluto al NYU Langone Medical Center e al dottor Orrin Devinsky, che hanno in cura Georgia, la figlia 25enne affetta da epilessia.