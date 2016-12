Harrison Ford, è morta l'ex moglie

L'ex moglie dell'attore Harrison Ford, Melissa Mathison, è morta a Los Angeles all'età di 65 anni, dopo una lunga malattia. Lo rende noto Variety che cita il fratello, Dirk Mathison. La sceneggiatrice era nota per aver lavorato a diversi film con Steven Spielberg tra cui E.T. l'extraterreste, per il quale aveva avuto la nomination all'Oscar. E' stata sposata con Ford dal 1993 al 2004, con il quale ha avuto due figli, Malcolm e Georgia.