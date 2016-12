Halloween, il terrore corre in Rete: 15 corti per non dormire

Fantasmi, morti viventi, presenze maligne impalpabili ma estremamente fisiche nelle loro conseguenze su chi le incontra. Sono questi i protagonisti di questi 15 cortometraggi si va dallo sconosciuto nel letto di "Bedfellows" al terrore che arriva dal telefono di "Unknown Number". E cosa accade se tornate a casa a tarda notte e trovate la porta aperta? E' quello che succede alla protagonista di "Vicious" mentre in "The Smiling Man" una bambina si trova faccia a faccia direttamente con il male.



"The Cop Cam" è ripreso in prima persona sul genere "Blair Witch Project" mentre in "Night Night Nancy" una ragazza riceve foto che le sono scattate mentre dormiva. Chi le ha scattate è meglio non saperlo... . "Mr Creak", vincitore di vari premi, affonda nelle paure ataviche legate a bambole e giocattoli, mentre "Clickbait" mostra che cliccare su qualche sito Internet a volte può avere conseguenze spiacevoli. In "Victim" una corsa in un parco si trasforma in un incubo, in "Passenger" si dimostra come fermarsi a dormire in macchina in un luogo isolato possa essere una pessima idea, mentre il pluripremiato "Downstairs" vede una guardia notturna alle prese con un luogo che è meglio non controllare...



La donna di "Attic Panic" e l'uomo di "Occupied" hanno in comune il rimanere bloccati in un posto. ma non da soli, mentre "Charlie", altro corto presentato in numerosi Festival racconta cosa accade a chi osa rompere una catena di Sant'Antonio. Infine "I Heard It Too" l'orrore si sprigiona dopo che una mamma ha messo a letto la figlioletta.



