Halle Berry, verticale in topless: ma i follower notano solo i piedi... rugosi

In topless in una perfetta verticale con le mani incrociate dietro la testa in un boschetto di canne di bambù. Halle Berry condivide con i suoi follower uno scatto in cui si esibisce in una impeccabile posa yoga e mostra un fisico strepitoso. A 51 anni l'attrice premio Oscar è più in forma che mai... Unica pecca: i piedi, che i follower non possono non notare.