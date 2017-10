Halle Berry festeggia i 2 milioni di follower di Instagram... sul water

Halle Berry sa sempre come farsi notare. Dopo essersi "sbronzata" al Comic-Con 2017 con un bicchiere di whisky e aver mostrato le sue forme alla prima di "Kingsman", la 51enne ha festeggiato i suoi 2 milioni di follower su Instagram con uno scatto... sul water. "Ecco come ci si sente quando in così tanti ti sorprendono in un momento privato", scrive l'attrice, che anche durante la sosta al bagno non si fa mancare un bicchiere di vino.