Gwyneth Paltrow si confessa: "Finalmente ho una relazione matura"

Gwyneth Paltrow, mamma di due bimbi ed ex moglie del leader dei Coldplay Chris Martin, si è confessata in un'intervista al " Sunday Times ". L'attrice si è messa a nudo sul versante sentimentale, raccontando che la sua storia d'amore con il fidanzato Brad Falchuk , regista e produttore, è un rapporto "per la prima volta maturo". In passato l'attrice americana ha avuto delle relazioni anche con Brad Pitt e Ben Affleck .

La Paltrow e Falchuck avevano annunciato la loro decisione di sposarsi all'inizio di quest'anno, dopo essersi frequentati sin dal 2015. Ora l'attrice, che vedremo in "Avengers: Infinity War", ha spiegato i motivi di un rapporto così solido.



"Sento di vivere per la prima volta una relazione adulta che a volte è scomoda, perché richiede un certo livello di intimità e di comunicazione a cui non sono mai stata abituata prima", ha rivelato. E senza nominare specificamente i nomi dei suoi precedenti partner, la Paltrow ha detto di avere avuto rapporti sentimentali con uomini che avevano "problemi di intimità". In passato ha avuto una storia d'amore anche con Brad Pitt (dal 1994 al 1997), pur non avendo mai pensato al matrimonio e, in seguito, ha frequentato Ben Affleck, con cui ogni rapporto si è chiuso nel 2000.



Gwyneth Paltrow ha raccontato ancora che tutte le altre relazioni della sua vita non hanno avuto il tenore di quella che l'ha portata al divorzio con Martin nel 2016 e che le ci è voluto del tempo per capire che non avrebbe dovuto considerare la fine del suo matrimonio come un "fallimento". Martin e Paltrow si sono sposati nel 2003 e hanno due bambini insieme, Apple Blythe Alison e Moses Bruce Anthony. L'attrice americana ha descritto la loro rottura, annunciata nel 2014, come un "disaccoppiamento consapevole".