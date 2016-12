17 aprile 2015 Gwyneth Paltrow, la vita da povera non fa per lei e il Web la massacra L'attrice aveva lanciato la sfida di vivere con 29 dollari per una settimana ma l'ha sospesa al quarto giorno, in Rete è esplosa la polemica: ha comprato cibi biologici Tweet google 0 Invia ad un amico

13:57 - Gwyneth Paltrow non ce l'ha fatta. Ha provato a vivere con 29 dollari per una settimana, ma al quarto giorno si è dovuta fermare. I soldi a disposizione sono finiti a metà percorso e per giustificare la spesa l'attrice ha postato sul suo blog una foto con le cose che ha comprato. Apriti cielo. Il popolo del Web ha subito polemizzato sugli alimenti scelti, non proprio comuni e a buon mercato.

In Rete Gwyneth ha infatti aggiornato i fan passo dopo passo. Peccato che nel carrello l'attrice abbia inserito una serie di cibi macrobiotici, che non le hanno permesso di vincere la sfida. La Paltrow ha fatto mea culpa: "Mi sono accorta di avere bisogno di un pollo e di alcune verdure fresche e anche mezza bustina di liquirizia nera...".



E la risposta dei follower non si è fatta attendere. In molti le hanno fatto notare che poteva fare a meno di lime, coriandoli, riso integrale e peperoncini, altri l'hanno accusata di volersi fare solo pubblicità. E che chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese di certo non compra quegli alimenti. Ma in fondo l'impresa era quella di dimostrare che con 29 dollari (27 euro) che il governo garantisce ai più poveri con i buoni spesa per una settimana non si può sopravvivere. Almeno quella sfida la star l'ha vinta.