Gwyneth Paltrow e Chris Martin, il divorzio è ufficiale

Il divorzio tra Gwyneth Paltrow e Chris Martin è giunto al suo epilogo. La coppia aveva annunciato la separazione a marzo 2014, ma il musicista ha allungato i tempi prima di concedere la sua firma. Ora il cantante dei Coldplay si è finalmente deciso e i documenti sono stati depositati. "Chris ha finalmente firmato le carte", ha riferito una fonte al Sun, "Non c'è rancore tra lui e Gwyneth. Come sempre la loro priorità assoluta sono i figli".

Secondo il tabloid inglese The Sun, l'ex coppia avrà la custodia congiunta dei figli Apple e Moses e si spartirà equamente le proprietà di famiglia. Solo pochi giorni fa il frontman dei Coldplay aveva raccontato per la prima volta la sua dolorosa separazione come un periodo nero: "Ancora oggi ci sono giorni in cui mi sveglio e mi sento davvero molto giù. Adesso però le cose stanno migliorando. Finalmente sento di poter voltare pagina", aveva spiegato al Sunday Times.