Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk sposi il 29 settembre

Per le seconde nozze con il produttore e creatore di "Glee", la Paltrow ha voluto fare le cose per bene e si è goduta ogni momento della pianificazione. "Sono entusiasta di tutto" aveva svelato a People. "Non ho mai organizzato un matrimonio. Anche se ho 45 anni mi sento una 21enne. E' divertente parlare con le mie amiche, mi mandano foto di vestiti e sono entusiaste quanto me. E' molto carino". Sarà una festa in famiglia, senza celebrazioni in grande stile perché, ammette la Paltrow "sono troppo vecchia per aver un matrimonio in grande con l'abito bianco sfarzoso e tutto il resto. I miei figli sono molto eccitati per l'evento".