Guns N' Roses, nel 2016 la reunion e forse un tour negli stadi

La tanto attesa reunion dei Guns N' Roses ci sarà. Secondo la rivista specializzata "Billboard", che cita diverse fonti anonime, Axl Rose e Slash torneranno a suonare insieme dal vivo al Coachella Festival 2016, in programma a Indio, in California, dal 15 al 17 e dal 22 al 24 aprile. Inoltre, per la prossima estate, la band starebbe trattando per organizzare un tour negli stadi con 25 concerti in Nord America. Il gruppo al momento non conferma.