Guns N' Roses, la reunion è cosa fatta: due show al prossimo Coachella

In quanto ad Axl Rose, beh, lui ci sarà per forza detenendo la proprietà del marchio Guns N' Roses da quando la band si è sciolta a metà anni 90. Molti aspettavano la sua partecipazione al Jimmy Kimmel Show per avere qualche annuncio o comunque una parola sulla reunion, ma il cantante ha annullato l'ospitata poche ore prima della messa in onda. Forse proprio perché stava per uscire l'annuncio del Coachella non voleva anticipare nulla.



Ora resta da vedere cosa comporterà questo primo step: il festival californiano resterà un unicum o sarà un preludio a una seconda vita della band che tra gli anni 80 e 90 ha marchiato il rock come nessun'altra? C'è chi parla di un tour nordamericano di 25 date e di un album in vista. Visti i rapporti tra Slash e Axl, ci accontentiamo per il momento di queste due date ed è meglio non mettere ipoteche sul futuro. Per ora... bentornati nella giungla.