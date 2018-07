Gundam, annunciato un film tratto dal popolare manga giapponese

Gundam, creato da Yoshiyuki Tomino e sbarcato in Italia nel 1980, negli anni è diventato un vero e proprio franchise che ha conquistato fan in tutto il mondo. Col tempo sono nati manga, videogiochi, romanzi, giocattoli e soprattutto vari anime dalla casa di produzione giapponese Sunrise, incentrati su robot antropomorfi da combattimento giganti, (noti anche come Mobile Suit) di cui Gundam costituisce un particolare modello.



Ora, dopo il cameo in "Ready Player One" di Steven Spielberg, ecco una versione in live action tutta dedicata al robot, che potrebbe prendere spunto dalla storia originale, ambientata in un futuro lontano (il Secolo Universale) un'era in cui le persone sono emigrate nelle colonie spaziali a causa di un aumento esponenziale della popolazione sulla Terra.



Alla fine, gli abitanti di questi pianeti si sono ribellati scatenando una guerra d'indipendenza contro la Terra stessa. Ai giovani piloti che guidano i robot nel conflitto, viene affidato il compito di difendere la loro patria dall'assalto dei robot nemici.



Il film di Gundam sarà supervisionato da Cale Boyter per conto di Legendary, a stretto contatto con il team creativo di Sunrise.