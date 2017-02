Guethy Sini, l'"anti Bello Figo": "Non sono un ladro, canto e riparo le bici"

Insomma, tutt'altro atteggiamento rispetto al provocatorio Bello Figo che nelle sue canzoni canta "Non pago l'affitto" e "Appena arrivati in Italia abbiamo: casa, macchine, fighe". Se uno punta sull'ironia irriverente che arriva dritta come una provocazione al punto da suscitare l'indignazione di alcuni che fanno di tutto per impedirgli di esibirsi, l'altro invece punta a voler far capire la situazione così com'è, cercando di spazzare via i pregiudizi che albergano nella testa di molti.



Guethy canta nel gruppo Hakuna Matata e "Ascoltami" è la loro canzone simbolo. "Vieni qua, ascoltami" canta. "Ieri sera sull'autobus ho visto una signora / La signora stringeva la borsa e pensava fossi un ladro / No, non sono un ladro". In un'intervista alla "Gazzetta di Reggio" ha spiegato di pensare che "Bello Figo è andato un po' oltre. Girando per strada molto spesso la gente mi chiede se pago o meno l'affitto. Certo che lo pago! Volevo lanciare un messaggio: c'è chi lavora davvero e suda. Come me".