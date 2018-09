Guè Pequeno torna nel segno della trap

"Sinatra" è una grande dichiarazione di libertà, un disco diviso tra un’anima più trap e una più latina. Un lavoro fatto pensando di non essere in Italia, ma che porta la musica italiana nel presente. Tra gli ospiti ci sono amici storici come Marracash e Luché, un mostro sacro come Noyz Narcos, nuovi idoli come Sfera Ebbasta e Tony Effe, nuove leve come Capo Plaza e Drefgold, un nome fresco a cavallo tra indie e rap (Frah Quintale) e una nuova stella del pop come Elodie, oltre a personalità internazionali come Cosculluela e El Micha.

C’è spazio anche per una collaborazione con una leggenda come Big Fish, a campionare insieme a Rhade la hit “Oro” di Mango nel pezzo “Bling Bling”: una scelta sorprendente ma perfettamente riuscita e del tutto in linea con lo spirito del disco